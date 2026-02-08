Weißenfelser Geschichte Verein macht's möglich - Historische Stücke bereichern Weißenfelser Museum
Ein Förderverein engagiert sich für die Restaurierung historischer Dokumente und den Ankauf von Schuhen. Eine Sonderschau wurde zur großen Herausforderung.
Weißenfels/MZ. - Am 30. Juli 1727 hat Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels (1682-1736) die Umbenennung des Weißenfelser Gasthofs „Zum goldenen Creuz“ in „Zum goldenen Hirsch“ besiegelt. Das belegt eine historische Urkunde, die im vergangenen Jahr dank des Weißenfelser Museumsfördervereins restauriert werden konnte.