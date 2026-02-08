Ein Förderverein engagiert sich für die Restaurierung historischer Dokumente und den Ankauf von Schuhen. Eine Sonderschau wurde zur großen Herausforderung.

Diese Paar Schuhe des niederländischen Designers Jan Jansen konnte dank des Weißenfelser Museumsvereins angekauft werden.

Weißenfels/MZ. - Am 30. Juli 1727 hat Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels (1682-1736) die Umbenennung des Weißenfelser Gasthofs „Zum goldenen Creuz“ in „Zum goldenen Hirsch“ besiegelt. Das belegt eine historische Urkunde, die im vergangenen Jahr dank des Weißenfelser Museumsfördervereins restauriert werden konnte.