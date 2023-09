Prozess beginnt am Landgericht Halle: Zwei Männern und einer Frau wird vorgeworfen, banden- und gewerbsmäßig agiert zu haben. Sie sollen in einem Fall mindestens 66 ausländische Arbeitnehmer eingeschleust haben.

Weissenfels/MZ - Vor dem Landgericht in Halle müssen sich ab diesem Dienstag drei Angeklagte wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern und einer Frau vor, in Weißenfels in zwei Fällen banden- und gewerbsmäßig agiert zu haben. Das Trio soll zwischen Februar 2019 und September 2020 ausländische Arbeitnehmer animiert haben, in das Bundesgebiet einzureisen und sich hier mit gefälschten Papieren aufzuhalten. Dazu seien den Ausländern gute Einkommen und das Überlassen von Wohnraum in Aussicht gestellt worden. Bereits im Dezember ist eine 40-Jährige verurteilt worden, die ebenfalls an den Schleusungen beteiligt gewesen ist.