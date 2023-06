In dem Container brannten am Montagabend Öl, Batterien und andere Abfälle.

Verdacht auf Großbrand in Granschütz: Container auf Betriebshof brennt

Die Feuerwehren der Stadt Hohenmölsen mussten am Montagabend nach Granschütz ausrücken (Symbolfoto).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Granschütz/MZ - Auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Granschütz ist am Montagabend ein Container mit Abfällen in Brand geraten. Wie Hohenmölsens Stadtwehrleiter Lars Schmoranzer der MZ mitteilte, waren wegen des Verdachts auf Großbrand alle Ortsfeuerwehren der Stadt mit 69 Einsatzkräften im Einsatz.