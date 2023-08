Dreiste Diebe klauen in Trebnitz eine Straßenlampe. Welche Folgen das hat und warum selbst die Stadtverwaltung in der Angelegenheit im Dunkeln tappte.

Von dem Lampenmast in der Alten Teucherner Dorfstraße in Trebnitz ist nur noch ein Stumpf übrig. Stromkabel ragen lose heraus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teuchern - Ein Absperrband flattert lose im Wind. Dort, wo in der Alten Teucherner Dorfstraße in Trebnitz noch vor wenigen Tagen eine Straßenlaterne für Licht im Dunkeln sorgte, ragt nun nur noch ein abgesägter Metallstumpf aus der Erde. „Als ich am Sonntagmittag mit dem Fahrrad hier vorbeifuhr, traute ich meinen Augen nicht“, so Ortsbürgermeister Bernd Schuster (Die Linke).