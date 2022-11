Sachbeschädigung im Schlosspark Vandalismus nach Lützener Oktoberfest: Veranstalter wehr sich gegen Vorwürfe

Nach dem Oktoberfest in Lützen wurde im Schlosspark randaliert. Im Ordnungsausschuss der Stadt wurde die Sachbeschädigung in Verbindung gebracht mit der Oktoberfestfeier. Der Veranstalter, der Historische Feuerwehrverein Lützen, will das nicht auf sich sitzen lassen.