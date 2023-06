Auto-Tanks im Parkdeck aufgebohrt Mehr Sicherheit gefordert: Parkhaus-Nutzer in Hohenmölsen wollen Miete verweigern

Vor wenigen Wochen wurden im Parkdeck in der Badergasse in Hohenmölsen mehrere Auto-Tanks aufgebohrt. Was Dauerparker nun von der Stadt fordern und wie die Verwaltung reagiert.