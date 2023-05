Großkorbetha/MZ - Denis Kuckuk ist voller Zuversicht. „Das wird etwas. Die Leute haben doch schon gefragt, wann es endlich wieder losgeht“, erzählt er. In der benachbarten Schule habe man sogar schon Wünsche an die Tafel geschrieben und das Bild ins Netz gestellt. Gemeinsam mit seiner Frau Marlen Kästner hat er den Kiosk am Wasserturm in Großkorbetha gepachtet. Am Himmelfahrtstag wird dort Eröffnung gefeiert.

