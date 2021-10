Unter Sauerkraut-Platten: 109 Jahre alte Lichtkuppel der alten Synagoge in Weißenfels bei Aufräumarbeiten gefunden

Bei Aufräumarbeiten in einem Gebäude des Simon-Rau-Zentrums in der Nordstraße wird die 109 Jahre alte Lichtkuppel der alten Synagoge der Saalestadt von Vereinschef Enrico Kabisch entdeckt.

Weißenfels/MZ/lin - Bei Aufräumenarbeiten in einem Gebäude des Simon-Rau-Zentrums in der Nordstraße in Weißenfels ist es zu einem historischen Fund gekommen. Wie die BILD-Zeitung am Donnerstag berichtete, fand Vereinschef Enrico Kabisch die lange verborgene und 109 Jahre alte Lichtkuppel der alten Synagoge der Saalestadt.

„Ich war zu Aufräumarbeiten im Gebäude, als dann die Sonne schien, fiel ein blauer Lichtstrahl auf den Boden“, erklärt der Kabisch. Die Kuppel verbarg sich hinter alten, zu DDR-Zeiten eingezogenen Sauerkraut-Platten.

Seit Jahren engagiert sich der Verein, jüdisches Leben in Weißenfels wieder sichtbar zu machen. Dabei kämpft er vor allem um den Erhalt und die Sanierung der verfallenen Synagoge in Weißenfels. Der Fund der hundert Jahre alten Lichtkuppel könnte dem Verein bei diesem Vorhaben nun erneuten Aufwind verleihen. So habe Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) bereits Unterlagen angefordert.