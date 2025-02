Ein unter Drogen stehender Fahrer eines E-Rollers ist in Weißenfels von der Polizei gestoppt worden. Wo der Mann den Beamten ins Netz ging.

Unter Drogen unterwegs: E-Rollerfahrer in Weißenfels von Polizei erwischt

Ein Polizist hält auf diesem Symbolfoto einen Drogenschelltest in der Hand. In Weißenfels ist jetzt ein unter Drgen stehender E-Rollerfahrer erwischt worden.

Weißenfels/MZ - Ein Fahrer eines Elektrorollers, der unter Drogeneinfluss unterwegs war, ist der Polizei am späten Sonntagabend in der Uhlandstraße in Weißenfels ins Netz gegangen. Nach Revierangaben war der 48-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann offenkundig Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der Drogenschnelltest auf Cannabis und Amphetamin fiel demnach positiv aus. Der Mann durfte nicht weiterfahren, zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.