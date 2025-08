Weißenfels/MZ - Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss unterwegs war, ist der Polizei in Weißenfels am Donnerstagabend gleich zwei Mal ins Netz gegangen. Laut dem Revier Burgenlandkreis wird gegen den 26-Jährigen nun in mehreren Verfahren ermittelt. Darüber hinaus ist ihm der Autoschlüssel abgenommen worden. Den Angaben zufolge stellten die Beamten beim ersten Mal bei einer Kontrolle des Mannes und seines Wagens in der Dammstraße fest, dass der Fahrer unter Rauschgift stand. Darüber hinaus seien bei ihm Klemmtütchen mit verdächtigen Substanzen gefunden und sichergestellt worden. Nachdem der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgegeben hatte und ihm von den Polizisten die Weiterfahrt verboten worden war, wurde er kaum anderthalb Stunden später erneut ertappt, als er in seinem Wagen durch die Saalstraße fuhr. Auch für diese neuerliche Drogenfahrt müsse er nun geradestehen.