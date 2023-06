Über 2.000 Besucher haben am Wochenende zum Teil hemmungslos in dem Erholungspark gefeiert - so sehr, dass die Mondsee-Verwaltung die Veranstaltung künftig nicht mehr stattfinden lassen will.

Die mit Kot beschmierte Wand in einem der Sanitärgebäude am Mondsee

Hohenmölsen/MZ - Das dritte „Summer Opening“ am Mondsee vergangenes Wochenende wird vermutlich auch das letzte gewesen sein. Grund sind eine Reihe unschöner Vorkommnisse, die sich am Rande der zweitägigen Musikveranstaltung ereignet haben. Am Freitag und Samstag zog es insgesamt rund 2.300 Besucher in den Erholungspark, zunächst zu einer 90er- und 2000er-Party, am Tag darauf zur „Spring Break Tour“. Wie das Areal von den Besuchern wieder verlassen wurde, hat beim Betreiber des Parks, dem Zweckverband Erholungspark Mondsee, für Unmut gesorgt.