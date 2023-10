In Weißenfels ist am Freitag ein Mann von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unfallflucht in Weißenfels

Weißenfels - Ein Fußgänger ist am Freitagabend in der Merseburger Straße in Weißenfels von einem Transporter angefahren und verletzt zurückgelassen worden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.45 Uhr zwischen Abzweig Tagewerbener Straße und Abzweig Schlachthofstraße. Der 47 Jahre alte Mann war beim Überqueren der Straße von dem ortsauswärts fahrenden Transporter getroffen worden.

Der verletzte Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Wer kann Angaben zum Geschehen machen oder Hinweise zum Unfallfahrzeug geben? Hinweise bitte an das Polizeirevier Burgenlandkreis unter Tel.: 03443-282-0.