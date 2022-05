Unfall mit 1,62 Promille: Warum die Alkoholfahrt einen 21-Jähriger aus Lützen mehr als eine Geldstrafe kostet

Weissenfels/MZ - Wie es zu der Alkoholfahrt kommen konnte, kann sich der 21-jähriger Fahrer nicht erklären: „Ich kann es selber nicht verstehen“, sagt der junge Mann aus Lützen, der sich an diesem Dienstagmorgen in Saal 18 des Amtsgerichts in Weißenfels verantworten muss.