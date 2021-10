Weißenfels - In der Zeitzer Straße in Weißenfels ist am Montagabend ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mit sieben Pollern kollidiert. Laut Polizei hatte der Fahrer angegeben, einem entgegenkommenden Auto ausgewichen zu sein, das auf Fahrbahnmitte auf den Verunglückten zu kam. An dem Pkw entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden, von dem entgegenkommenden Fahrzeug fehlt jede Spur.