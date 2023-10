Unfall in Kreisel am Schwedenstein: Autofahrer missachtet Vorfahrt - zwei Personen verletzt

EIn Unfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignete sich am Sonntagabend in Weißenfels (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ. - Zwei Fahrzeuge sind am Sonntagabend im Kreisel am Schwedenstein in Weißenfels kollidiert. Zu dem Unfall kam es, weil das Auto von der Friedrichstraße aus kommend in den Kreisel fuhr und dabei einem anderen Pkw die Vorfahrt nahm.

Bei der Kollision wurden zwei Personen leicht verletzt, sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 0,71 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen.