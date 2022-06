Unfall in Hohenmölsen entfacht Debatte

Hohenmölsen - Auch einen Tag nach dem Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang sitzt der Schock in Hohenmölsen am Freitag bei einigen noch tief. Vor der Hauswand in der Herrenstraße haben Bürger am Unglücksort Blumen und ein Grablicht abgestellt. Augenscheinlich als Zeichen der Anteilnahme mit der verstorbenen 92-Jährigen. In den sozialen Netzwerken sprachen viele den Angehörigen ihr Beileid aus. „So ein tragischer Unglücksfall hat uns alle ziemlich mitgenommen“, sagt auch ein angefasster Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haugk. Es sei nicht leicht zu verarbeiten, dass ein Mensch auf diese Weise unvermittelt mitten aus dem Leben gerissen wird.

