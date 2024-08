Bei einem Unfall auf der Friedensstraße in Weißenfels ist ein Kind von einem Auto erfasst worden und verletzt ins Krankenhaus gekommen.

Unfall auf Friedensstraße in Weißenfels: 6-Jähriger auf Kinderfahrrad von Auto erfasst

Zu einem Einsatz der Polizei ist es in der Friedensstraße in Weißenfels gekommen.

Weißenfels. - Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Weißenfels ist ein 6 Jahre altes Kind verletzt worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach habe der Junge gegen 15.30 Uhr auf einem Kinderfahrrad und in Begleitung seiner Mutter die Straße überquert, als er von einer Autofahrerin erfasst wurde. Der 6-Jährige kam mit Wunden ins Krankenhaus. Zum Schweregrad der Verletzungen sei bislang nichts bekannt, so die Polizei weiter.

Beide Seiten gaben an, die Ampel an der betreffenden Stelle hätte "Grün" angezeigt. Ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro sei bei dem Unfall entstanden.