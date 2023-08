Unfallstelle mit tragischer Vergangenheit Unfall auf der A9: Ehepaar überschlägt sich am Rasthof Pörstental

Ein Ehepaar aus Brandenburg hat sich in der Nacht zum Mittwoch mit ihrem Auto auf der A9 am Rasthof Pörstental überschlagen. An der gleichen Stelle gab es vor ein paar Jahren einen tödlichen Unfall.