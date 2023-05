Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall auf der A9 ist an zwei Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden. Zudem seien beide Autofahrer verletzt worden. Nach Angaben der Weißenfelser Autobahnpolizei war ein Pkw nahe der Anschlussstelle Naumburg in Höhe der Ortschaft Meineweh am späten Montagabend auf einen anderen Pkw aufgefahren.