Peter Mechler zeigt die Gedenktafel für den namenlosen Toten, der am Kriegerdenkmal in Kaja bestattet ist. Die Tafel soll zum diesjährigen Scharnhorstfest aufgestellt werden.

Kaja/MZ - Vor 35 Jahren gab es in Kaja einen rätselhaften Fund: Auf dem Grundstück der Lindenstraße 18, dem ehemaligen Hof der Familie Poppe, waren menschliche Knochen vergraben. Oder besser gesagt: verscharrt, in etwa 30 Zentimetern Tiefe, als ob es ganz schnell gehen musste. Zwei Jahre später, zum Scharnhorstfest 1990, wurden die Überreste dann am Fuße des Kriegerdenkmals in Kaja bestattet. Zum diesjährigen Scharnhorstfest soll eine neue Gedenktafel an das namenlose Opfer erinnern.