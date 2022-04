Unbekannter droht mit Brandanschlag auf Corona-Teststation in Weißenfels

Die Corona-Teststelle am Heuweg-Center in Weißenfels berichtet von Drohungen militanter Impfgegner und Pandemie-Leugner. Was hinter dem Angriff steckt und wie die Betreiber reagieren.

Kristin Baskanoglu (rechts), Koordinatorin der Teststelle am Heuweg-Center in Weißenfels, und Mitarbeiterin Sarah Böttcher stehen vor dem Test-Container auf dem Edeka-Parkplatz. Hier wurden Mitarbeiter am Wochenende von einem Unbekannten bedroht.

Weissenfels/MZ - Kristin Baskanoglu und ihr Team bei der Corona-Teststelle am Heuweg-Center in Weißenfels haben alle Hände voll zu tun. An sechs Tagen in der Woche können sich Besucher hier ohne Anmeldung auf das Corona-Virus testen lassen. Die überwiegende Mehrheit würde das Angebot auch dankend annehmen, sagt Baskanoglu. Doch bei dem Rest habe sich im Laufe der Pandemie der Ton verschärft. Verbale Attacken würden häufiger und aggressiver werden, sagt sie. Am vergangenen Wochenende haben die Anfeindungen einen neuen Höhepunkt erreicht: Ein Mann drohte damit, die Teststelle anzuzünden.