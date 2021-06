Weissenfels - Trauriger Anblick am François-Haus an der Weißenfelser Promenade: Zwei der sechs blühenden Rosenstöcke vor dem markanten blauen Gebäude sind abgebrochen worden. „Nachdem wir am Wochenende unterwegs waren, haben wir die Zerstörung am Sonntagabend entdeckt“, berichtete am Montag Beate Caspar, die in dem ehemaligen Wohnhaus der Schriftstellerin Louise von François (1817-1893) eine psychotherapeutische Praxis betreibt.

Vandalismus: Unbekannte zerstören Rosenstöcke am François-Haus in Weißenfels

Die Tat muss sich am Wochenende ereignet haben. Am Freitagmittag seien die Rosenstöcke noch unversehrt gewesen, so Caspar. Am Montag konnte sie die sinnlose Zerstörungswut noch immer nicht richtig fassen. „Die Rosen stehen seit mehr als zwanzig Jahren dort. Jedes Jahr erfreuen sich Patienten und Spaziergänger an ihren reichen Blüten und ihrem Duft“, erzählte sie.

Über die Jahre hinweg seien sie liebevoll gepflegt worden, selbst die Trockenheit der vergangenen Jahre hätten die Rosen gut überstanden - nicht jedoch diesen Vandalismus. Nun hofft Beate Caspar, dass vielleicht aufmerksame Bürger einen Hinweis zur Aufklärung der Tat an einem belebten Platz in der Stadt geben können. Die Stadt Weißenfels, auf deren Grundstück die Rosenstöcke stehen, hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. (mz)