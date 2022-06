Unbekannte treten auf einen Mann ein

Weißenfels/MZ - Bei den Ermittlungen zu einem Überfall auf einen 53-jährigen Mann in Weißenfels sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Laut Revier war der betrunkene Mann am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Johannes-R.-Becher-Straße von zwei Unbekannten angegriffen worden. Diese hatten den Angaben zufolge den 53-Jährigen zu Boden geworfen und aufgefordert, sein Handy herauszugeben. Anschließend traten sie auf ihn ein und flüchteten in Richtung Beuditzpassage. Der Angegriffene wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahndung nach den beiden Tätern verlief zunächst erfolglos.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis unter Telefon 03443/282 293 entgegen.