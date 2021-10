Unbekannte brechen in Gastätte in Weißenfels ein und beschädigen Inventar

Weißenfels/MZ - Dienstagnacht sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Merseburger Straße in Weißenfels eingebrochen. Wie die Polizei mitteile, hebelten die Einbrecher an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und gelangten so in die gastronomische Einrichtung. Dort wurden Spiel- und Getränkeautomat aufgebrochen sowie weiteres Inventar beschädigt. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren.