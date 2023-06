Umfrage zeigt: Senioren in Weißenfels fühlen sich einsam

Weißenfels/MZ - Die jüngste Begegnung mit einer Seniorin hatte es dem Wissenschaftler besonders angetan. „Wenn zu Hause nur noch das Radio dudelt, dann ist es einfach schön, einmal in der Woche gemeinsam Kaffee zu trinken“, habe sie ihm gesagt. Jenes Zitat bemühte Peter-Georg Albrecht, promovierter Sozialwissenschaftler und Dozent an der Hochschule Magdeburg, in dieser Woche bei einem Vortrag zur Einsamkeit im Alter im Weißenfelser Rathaus.