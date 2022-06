Umbau bei Sparkasse in Lützen: Wann die Arbeiten beginnen sollen

Blick auf dieGeschäftsstelle der Sparkasse in Lützen

Lützen/MZ - In der Nacht zum 27. Oktober vorigen Jahres wurden die Anwohner in der Innenstadt von Lützen mit einem gewaltigen Knall aus dem Schlaf gerissen. Der Lärm kam aus der Pestalozzistraße, direkt neben dem Schlosspark. Unbekannte hatten die dortige Sparkassen-Filiale attackiert und einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion ließ die Fensterfront zerbersten und zerstörte die Inneneinrichtung im Vorraum der Filiale. Laut Schätzung der Polizei blieb ein Schaden in sechsstelliger Höhe.