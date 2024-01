Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Uichteritz/MZ - Am vergangenen Wochenende hatten die Steitmanns mal wieder gut zu tun. Da war der beliebte Taubenmarkt in Naumburg und in Markröhlitz präsentierten die Geflügelzüchter ihre schönsten Exemplare. „Wir waren mit unseren Tieren bei beiden Ereignissen dabei“, erzählt Roald Steitmann. Der 69-Jährige gehört zu einer Uichteritzer Familie, die nun schon in fünfter Generation Tauben und Zwerghühner züchtet. „Schon mein Großvater hat an Ausstellungen teilgenommen und ist zum Naumburger Taubenmarkt gefahren“, erzählt Steitmann. Heute leben drei Generationen auf dem Grundstück oberhalb der Saale, das vor rund hundert Jahren auf einem ehemaligen Weinberg bebaut wurde.