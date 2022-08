Trotz Vertrag bis 2029: Warum das Hell Festival nicht mehr am Mondsee stattfindet

Das für Ende August geplante Techno-Spektakel fällt aus. Den Erholungspark will der Pächter offenbar trotzdem in Beschlag nehmen. Nur wofür?

Das Hell-Festival am Mondsee ist Geschichte.

Hohenmölsen/MZ - Das mehrtägige Techno-Spektakel „Hell Festival“ findet auch in diesem Jahr nicht am Mondsee statt. Dies hat der Veranstalter, die Mitteldeutsche Verwaltungs- und Veranstaltungsgesellschaft UG (MVVG) aus Altenburg vor Kurzem via Facebook bekanntgegeben. Hinter den Kulissen brodelt es offenbar gewaltig zwischen dem Veranstalter und dem Zweckverband „Erholungspark“ Mondsee.