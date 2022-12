Trotz Flutung: Mondsee hat im Sommer wieder Wasser verloren

Hohenmölsen/MZ - Es ist das Dauerthema im Erholungspark Mondsee: Seit Herbst 2021 fließt über einen Tiefbrunnen Grundwasser in den See, um den Wasserverlust von 330 Millionen Liter auszugleichen. Wie Verbandsgeschäftsführerin Cornelia Holzhausen sagt, sind bisher etwa 212 Millionen Liter in den Mondsee geflossen.