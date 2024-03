Ob die Rutsche am Mondsee dieses Jahr wieder nutzbar ist, steht noch in den Sternen. Seit 2018 war sie aufgrund des Wassermangels gesperrt.

Hohenmölsen/MZ. - Am Ende ging es doch schneller als gedacht: Der Mondsee hat wieder ausreichend Wasser. Dank der ausgiebigen Regenfälle ist der Pegel des Gewässers in den vergangenen Monaten schneller angestiegen als erwartet – zusätzlich sind seit Herbst 2021 über einen Tiefbrunnen rund 560 Millionen Liter Grundwasser in den See geflossen, um den ab 2017 eingetretenen Wasserverlust aufgrund von Verdunstung auszugleichen.