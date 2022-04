Treppenhaus in Weißenfels abgebrannt

Feuer in der Markwerbener Straße führt zu einer Straßensperrung.

Die Löscharbeiten in der Markwerbener Straße.

Weissenfels - In der Markwerbener Straße in Weißenfels hat es am Dienstagvormittag gebrannt. Auf einem Gelände, auf dem gegenwärtig Abrissarbeiten stattfinden, soll der hintere Teil eines Gebäudes Feuer gefangen haben. Wie der Weißenfelser Ortswehrleiter Steve Homberg berichtet, haben die Flammen ein Treppenhaus komplett vernichtet und auch Teile eines Dachs Feuer gefangen. Bei der Löschung des Brandes hatte die Weißenfelser Feuerwehr Unterstützung von den Ortswehren Tagewerben, Reichardtswerben und Borau. Hohenmölsen unterstützte mit einem zusätzlichen Drehleiterfahrzeug. Durch den Einsatz kam es zu Verkehrseinschränkungen. „Wir mussten die Straße sperren, um gefahrlos arbeiten zu können“, erklärt der Weißenfelser Ortswehrleiter. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Offenbar muss infolge des Brandes nun aber mehr abgerissen werden.