Die erste Kegel-Mannschaft vom SV Grün-Weiß Langendorf hat sich vorzeitig die Meisterschaft in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse gesichert. Doch die Saison ist noch nicht vorbei. Was das Team so stark macht.

Langendorf/MZ - In Langendorf gibt es augenscheinlich ein immens großes Potenzial an guten Keglern. „Das liegt vielleicht an der Langendorfer Luft“, sagt Sebastian Sitter mit einem Augenzwinkern. Der 32-Jährige ist Spieler und Mannschaftsleiter der ersten Kegelmannschaft des SV Grün-Weiß Langendorf. Die feierte jüngst den Titel in der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts, und darf nun vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen.