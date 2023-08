Naumburg/MZ - Bei einem Unfall auf der Landesstraße 201 in der Gemeinde Molauer Land südlich von Naumburg ist am Dienstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Sie war laut Polizei gegen 14.55 Uhr mit ihrem Pkw an der Kreuzung Crauschwitz/Mayhen aus bislang unklarer Ursache mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Die zweite Autofahrerin wurde schwer verletzt. Die Straße musste wegen der Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden hinein voll gesperrt werden. Die Beamten haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.