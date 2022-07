Tod eines Einbrechers in Weißenfels: Leichnam obduziert, Polizisten freigestellt

Nachdem in Weißenfels ein mutmaßlicher Einbrecher nach einem Polizeieinsatz im Krankenhaus gestorben ist, untersucht jetzt die Gerichtsmedizin die Leiche des Mannes. Zwei beschuldigte Beamte sind vorerst nicht mehr im Dienst. Parallel ist der Fall Thema im Innenausschuss des Landtags.

Hier, an der Johannes-R.-Becher-Straße im Weißenfelser Westen, ist ein mutmaßlicher Einbrecher bei Auseinandersetzungen mit der Polizei erst ohnmächtig geworden und dann später im Krankenhaus verstorben.

Weissenfels/MZ - Im Zuge der aktuell laufenden Ermittlungen zum Tod eines 36-jährigen mutmaßlichen Einbrechers, der nach einem Polizeieinsatz am Samstag im Weißenfelser Westen am Montag im Krankenhaus verstarb, wurde nun am Mittwoch der Leichnam des Mannes obduziert. Darüber informierte die Staatsanwaltschaft Halle auf MZ-Nachfrage.