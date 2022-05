Torwandschießen, Hau den Lukas und Kletterstange - große Männertagsfeier in Taucha

Hohenmölsen - Bereits am Montag laufen die Vorbereitungen für den Männertag am Donnerstag in Taucha auf Hochtouren. Auf der Festwiese im Posernaer Weg ist Wirt Hartmut Zocher gerade mit Freunden dabei, einen Getränkewagen aufzubauen. Er lädt an Himmelfahrt ab 9 Uhr zu einem großen Männertagstreffen. „Seit 2015 machen wir das, wegen Corona musste das Fest die vergangenen zwei Jahre ausfallen, umso größer ist die Vorfreude“ sagt Zocher, der sich für die Besucher eine Menge hat einfallen lassen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<