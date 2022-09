Tönnies schmeißt raus

Seit einigen Wochen türmt sich Müll hinter Wohnblöcken in der Merseburger Straße in Weißenfels. Warum das Ordnungsamt nicht eingreift.

Keine Freude für Anwohner: Seit einigen Wochen wird hinter Wohnblöcken an der Merseburger Straße in der Weißenfelser Neustadt Müll abgelagert.

Weissenfels - Es ist ein unschöner Anblick, den die Anwohner zwischen Gartenanlage Geibelstraße und Merseburger Straße in Weißenfels Neustadt aktuell erdulden müssen: Hinter den Wohnblöcken an der Hauptstraße wird seit einigen Wochen immer neuer Unrat abgeladen und abtransportiert. Von Bauschutt über alte Schränke, Stühle und Betten bis hin zu Wohnzimmergarnituren türmt sich hier auf der Wiese allerlei Inneneinrichtung, die sich zuvor noch in den Wohnungen dahinter befand. Einige Weißenfelser teilten ihren Unmut darüber auf Facebook und gegenüber dem Ordnungsamt der Stadt mit. Doch illegal ist der Müll nicht.