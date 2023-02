Nächste Woche sind Winterferien. Welche spannenden Angebote es in der „Kleinen Blauen Maus“ und im Tierpark „Martzschpark“ in Lützen gibt.

Tierpark und Mangas: Das gibt es in den Winterferien in Lützen zu erleben

Lützen/MZ - Die Winterferien stehen vor der Tür: In der kommenden Woche bleiben die Schulen geschlossen und in Lützen gibt es für Kinder und Jugendliche wieder zahlreiche Angebote, um die gewonnene Freizeit zu füllen. So gibt es etwa im Lützener Tierpark, dem „Martzschpark“, erstmals die Möglichkeit, in die Rolle eines Tierpflegers zu schlüpfen. Und auch im Freizeittreff „Kleine Blaue Maus“ kann sich kreativ ausgetobt werden.