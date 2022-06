Tierkrimi in Weißenfels: Katze wird gerettet und verschwindet erneut

Eine Katze hat sich am Samstag in Weißenfels auf dieses Balkondach verirtt.

Weißenfels/MZ - Am Kugelbergring 27 in Weißenfels hat sich am Samstag ein Krimi abgespielt: Eine Katze verirrte sich auf ein Balkondach im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses und steckte dort fest. Besorgte Anwohner riefen die Feuerwehr, welche das Tier mittels Drehleiter befreite. Anschließend nahmen sie die Katze in Obhut, da zunächst kein Besitzer zu finden war (die MZ berichtete). Doch die rot-gestreifte Samtpfote hat scheinbar ihren eigenen Kopf und einen ausgeprägten Freiheitsdrang. Denn kaum war sie auf der Weißenfelser Feuerwache angekommen, büxte sie auch schon wieder aus und ist nun abermals verschwunden.

Die nicht namentlich bekannte Katze hat es scheinbar faustdick hinter den Ohren: Bis sich ihr Besitzer meldete, sollte sie in einer Katzenbox in der Feuerwache warten - so war jedenfalls der Plan. Doch der Stubentiger zerstörte seine Box, bahnte sich einen Weg nach draußen und lief dann in der Feuerwehrgarage umher. „Beim Öffnen der Garagentür ist sie dann rausgestürmt“, sagt Feuerwehrmann Roland Zimmer auf MZ-Nachfrage.

Die Feuerwehr ist zur Katzen-Rettung mit der Drehleiter angerückt. Foto: Jürgen Scheerbaum

Seitdem ist die Katze verschwunden. Besonders ärgerlich ist das wohl auch für den Besitzer, der sich inzwischen bei der Feuerwehr gemeldet habe. Dass die Feuerwehr Katzen oder andere Tiere nach einer solchen Rettungsaktion mit auf die Wache nimmt, komme eigentlich nicht vor. „Normalerweise werden die Katzen dort freigelassen, wo sie gerettet wurden, schließlich leben sie ja auch dort “, sagt Zimmer. Doch auf Druck der Anwohner, die sich um das Wohl der Katze sorgten, hätten die Feuerwehrleute sie mitgenommen.

Als die Feuerwehr die Katze fangen will, flüchtet sie auf den Balkon unterhalb. Foto: Jürgen Scheerbaum

Einer der Anwohner ist der 76-jährige Jürgen Scheerbaum. „Es muss am Samstag, so gegen halb Sechs, gewesen sein, da habe ich ein Miauen gehört“, erzählt der Rentner. Als er dann die Katze einen Stock höher vom Balkondach lugen sah, wurde nach und nach die ganze Nachbarschaft aktiv. „Die Katze sah dehydriert und ermattet aus. Wir wussten uns nicht zu helfen und verständigten die Feuerwehr“, sagt er. Die kam und näherte sich der Katze mit der Drehleiter. Doch die witterte Gefahr, mobilisierte ihre letzten Kräfte und sprang vom Oberdach nach unten in Richtung Balkon. „Dabei ist sie gegen das Geländer geknallt“, sagt Scheerbaum. Doch die Katze blieb unverletzt und konnte über die Wohnung schließlich eingefangen werden. „Wir danken der Feuerwehr, die die Aktion souverän gemeistert hat und Herr der Lage war“, sagt Scheerbaum.