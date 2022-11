Tierdrama in Weißenfels: Großer Hund beißt kleinen Hund tot

In der Weißenfelser Neustadt kam es zu einem tödlichen Hundeangriff auf einen Artgenossen. Die Polizei ermittelt.

Weißenfels. - Zu einer tödlichen Beiß-Attacke zwischen zwei Hunden kam es am Freitag, 11. November gegen 14 Uhr in der Weißenfelser Neustadt. Der 66-Jährige Besitzer eines Bologneser-Hundes befand sich mit seinem Tier im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Merseburger Straße. Laut Polizei entwich zu diesem Zeitpunkt ein Hund aus der Wohnung seines 42-jährigen Besitzers im selben Haus. Das Tier, ein Cane Corso-Stafford Terrier-Mischling ging auf seinen Artgenossen los. Laut Polizei gelang es nicht, die Tiere voneinander zu trennen. Der Bologneser-Hund verendete noch im Treppenhaus.