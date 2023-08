Volksfest in Hohenmölsen Theater: Warum der Herbstmarkt für Hohenmölsener Darstellerin so besonders ist

Am Donnerstag beginnt in Hohenmölsen der Herbstmarkt. Mit dabei: Die 26-jährige Lisa Noack, die in dem Theaterstück „Die Schlacht der Könige“ eine Hauptrolle einnimmt. Wie sie dazu gekommen ist und warum ihre Vorfreude auf das Volksfest so groß ist.