Die Kosten für den Betrieb der Weißenfelser Tagesstätten haben sich in den vergangenen neun Jahren deutlich erhöht. Welche Gründe es dafür gibt.

Teure Kitas: Eltern sollen in Weißenfels bald deutlich mehr zahlen

Die Betreuung in den Weißenfelser Kindertagesstätten kostet immer mehr Geld.

Weißenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels plant eine Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten zum kommenden Jahr. Darüber hat Maik Trauer, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste bei der Stadt, auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses erstmals öffentlich informiert.