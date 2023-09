Klimaschutz in Teuchern

Teuchern/MZ - Da half all das Werben um Zustimmung oder wenigstens einer Enthaltung seitens Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) nichts. Am Ende stimmten während der Stadtratssitzung am Dienstag nur zwei Mitglieder für und vier gegen das Klimaschutzkonzept der Einheitsgemeinde, während sich sechs enthielten. Wie Schneider der MZ im Nachgang erzählte, könne das im schlimmsten Fall eine Rückzahlung von Fördermitteln zur Folge haben, da der Klimaschutzmanager der Gemeinde, der das Konzept erstellt hatte, zu 100 Prozent über Strukturwandelgelder finanziert wird und das Förderziel mit der Ablehnung des Konzepts nicht erfüllt sei. Noch könne man das aber verhindern.