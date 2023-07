Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teuchern/MZ - In einer Erkenntnis ist Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider in den vergangenen Tagen einmal mehr bestärkt worden. „Der Strukturwandel ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagt Schneider. Gemeinsam mit einer Delegation aus Teucherns französischer Partnerstadt Saint-Jean-Bonnefonds hat er sich am vergangenen Freitag im Weißenfelser Kloster St. Claren am Rosalskyweg umgesehen. Das älteste Gebäude der Stadt wird künftig Teil eines Bildungscampus’ sein, den der Landkreis als eines der großen Strukturwandelprojekte in den nächsten Jahren entwickeln will.