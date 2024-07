Halle (Saale)/DUR/us. - Ein Quadfahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Teuchern im Burgenlandkreis eine Verfolgungsjad mit der Polizei geliefert, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach bemerkte eine Polizeistreife kurz vor 16 Uhr zunächst das Quad, an dem vorne kein Kennzeichen angebracht war. Beim Versuch, sich der anschließenden Kontrolle zu entziehen, krachte der Quadfahrer in den Streifenwagen und beschädigte es dabei, heißt es. Der 30 Jahre alte Mann versuchte zu Fuß in ein angrenzendes Feld zu flüchten, konnte aber gestellt werden. Auch sein Quad wurde sichergestellt, so die Beamten weiter.

Der 30-Jährige habe unter Drogeneinfluss gestanden, heißt es. Außerdem stellte sich bei der Überprüfung des Fahrzeuges heraus, dass es bereits seit August 2022 als gestohlen gemeldet worden war.