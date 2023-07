Die Gemeinde Teuchern empfängt kommende Woche Gäste aus der französischen Partnerstadt. Was sie hier erwartet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teuchern/MZ - „Bonjour et Bienvenue!“ - Guten Tag und herzlich willkommen, heißt es ab 18. Juli in Teuchern. Denn dann besuchen im Rahmen der Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Saint-Jean-Bonnefonds (bei Saint-Etienne) insgesamt 41 Franzosen, darunter zwölf Jugendliche, die Stadt. „Für diese fünf Tage haben wir gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt“, so Andreas Erbstößer, der das Treffen seit vielen Jahren mit organisiert.