Wann in der Kernstadt und den Ortsteilen Weihnachten gefeiert wird.

Termine für Weihnachtsmärkte in Lützen

In Lützen wird’s weihnachtlich

Das Lützener Rathaus spiegelt sich in einer Christbaumkugel. Die Adventszeit steht bevor.

Lützen - Spätestens, wenn am Morgen des 26. November der Weihnachtsbaum vor dem Lützener Rathaus aufgestellt wird, sollte auch dem Letzten ein Licht aufgehen, dass die Zeit der Besinnlichkeit bevorsteht. In und um Lützen ist diese Zeit von zahlreichen Veranstaltungen geprägt, die Vereine, Gruppen und Initiativen auf die Beine stellen. Die MZ gibt an dieser Stelle einen Überblick.