Die Telekom will in Hohenmölsen flächendeckend Glasfaserkabel für schnelleres Internet verlegen.

Hohenmölsen/MZ - Die Hohenmölsener Bürger können sich auf noch schnelleres Internet freuen: Die Telekom will in den kommenden Jahren Hohenmölsen flächendeckend mit Glasfaserkabel ausstatten. Die Stadt und das Unternehmen schlossen dafür jüngst eine Vereinbarung in Form einer gemeinsamen Absichtserklärung. Laut dieser beabsichtigt die Telekom, das Vorhaben mit eigenen Mitteln zu finanzieren.