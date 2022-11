Telekom baut Mobilfunknetz im Burgenlandkreis aus

Weissenfels/MZ - Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom hat sein Netz im Burgenlandkreis weiter ausgebaut. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen in den vergangenen zwei Monaten seine Mobilfunkanlagen in Goseck, Teuchern und Osterfeld mit schneller LTE-Technik ausgerüstet beziehungsweise auf den hochleistungsfähigen sogenannten 5G-Standard ausgebaut. Damit sei der Mobilfunkempfang (auch in Gebäuden) weiter deutlich verbessert worden, teilte die Telekom mit, die im Burgenlandkreis nach eigenen Angaben jetzt insgesamt 96 Anlagen betreibt. Bis 2024 sollen weitere 19 Anlagen hinzukommen. Zusätzlich seien an 15 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.