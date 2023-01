In Hohenmölsen sind über Silvester mehrere öffentliche Gegenstände in die Luft gesprengt worden. Was konkret beschädigt wurde.

Hohenmölsen/MZ - Ein Bild der Verwüstung zeigt sich an diesem Neujahrsmorgen in Hohenmölsen. In der Ernst-Thälmann-Straße liegen die Einzelteile eines Fußgängerüberwegschildes auf dem Boden verteilt, das Schild ist offenbar in der Silvesternacht von Unbekannten mit einem Böller zerstört worden.