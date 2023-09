In Weißenfels ist einem Autofahrer der Rucksack vom Beifahrersitz gestohlen worden. Was sich in dem Behältnis alles befunden hat.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels ist am Mittwochabend ein Autofahrer, der in der Zeitzer Straße in seinem Wagen gesessen hatte, ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte sich ein Unbekannter von hinten dem Auto genähert und durch das geöffnete Fenster nach dem Rucksack, der auf dem Beifahrersitz lag, gegriffen. Geistesgegenwärtig habe der Besitzer seinen Rucksack noch festhalten können. Dennoch konnte der Täter das Behältnis entreißen und flüchten. Im Rucksack befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld und das Handy.